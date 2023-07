Morre Zé Celso Martinez; Dramaturgo tinha 86 anos

Morreu na manhã desta quinta-feira (6), aos 86 anos, o dramaturgo Zé Celso Martínez, que estava internado desde terça-feira (4), na UTI do Hospital das Clínicas, após ter sofrido queimaduras devido a um incêndio em seu apartamento no Paraíso, Zona Sul de São Paulo. O estado de saúde de Martinez se agravou na quarta-feira e desenvolveu quadro de insuficiência renal. Desde então, ele não conseguia mais responder ao tratamento. Nesta quinta, o diretor teve falência dos órgãos.

Zé Celso nasceu em 1937 e era considerado um dos principais dramaturgos do país. Ele se tornou um dos maiores nomes do meio a partir dos anos 60 ao liderar o Teatro Oficina, em São Paulo.

O incêndio que vitimou Zé Celso ocorreu por volta das 7h30 de terça-feira, enquanto ele dormiu em seu quarto. Vizinhos suspeitam que o fogo tenha começado após um curto-circuito do aquecedor, mas as causas do incêndio ainda são investigadas pelo 36º DP (Vila Mariana) da Polícia Civil.

Zé Celso Martinez teve queimaduras em 60% do corpo e chegou a ser entubado. Outras três pessoas estavam no apartamento: seu marido Marcelo Drummond, e os atores Victor Rosa e Ricardo Bittencourt. Nenhum deles teve queimaduras, mas foram encaminhados para um hospital porque inalaram muita fumaça.