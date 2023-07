Zé Celso segue internado em estado grave e pode precisar de hemodiálise

O diretor de teatro Zé Celso, de 86 anos, continua internado em estado grave no Hospital das Clínicas, em São Paulo. O quadro do dramaturgo segue estável, porém o artista pode necessitar de hemodiálise. Nesta quarta-feira (5), a médica, atriz e amiga de Zé Celso, Luciana Domschke, atualizou o estado de saúde do dramaturgo que está na UTI. Um incêndio atingiu o apartamento do diretor e queimou 53% do seu corpo.

Em uma reunião da chefia da UTI, plantonistas e especialistas do Hospital das Clínicas conversarem sobre a situação do diretor líder do Teatro Oficina Uzyna Uzona. A psicóloga da equipe sugeriu que familiares e amigos gravem áudios para que, mesmo sedado, Zé Celso possa ouvir as mensagens, já que estudos mostram que esse tipo de procedimento pode colaborar na evolução do paciente.

Na última terça-feira (4), Zé Celso passou por um procedimento de cerca de quatro horas de duração para retirada da pele queimada. A maioria das queimaduras provocadas pelo incêndio foram de segundo grau.

A amiga explicou que os rins de Zé Celso estão sobrecarregados, assim como outros órgãos, devido a gravidade do quadro. As doses dos medicamentos, que estavam sendo elevadas pouco a pouco para controlar a situação hemodinâmica, foram estabilizadas.

Entretanto, nesta situação os médicos prevêem que Zé Celso possa precisar de hemodiálise para permanecer estável e, com o tempo, ir se recuperando.

“A recuperação desse tipo de quadro é uma recuperação lenta e que se prolonga por um tempo pelo qual a gente vai ter que caminhar com bastante paciência, coragem e muito amor”, disse à CNN Brasil.

As outras três vítimas do incêndio, que estavam no apartamento, seguem internadas em observação no Hospital São Paulo da Escola Paulista de Medicina. Todos devem ter alta em breve.

Marcelo Drummond, marido de Zé, e Victor Rosa testaram positivo para covid-19 durante a internação, mas os quadros são praticamente assintomáticos. Ricardo Bittencourt testou negativo. Os três sofreram queimaduras leves. O dramaturgo Zé Celso também fez o teste para a Covid-19, porém o resultado ainda não havia chegado.