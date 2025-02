Idoso de 83 anos morre após ser atropelado por caminhonete em Marabá

Manoel dos Reis, de 83 anos, morreu depois de ser atropelado por uma caminhonete na noite de domingo (9/2), na Rua Antônio Araújo, bairro Novo Horizonte, em Marabá, no sudeste do Pará. O suspeito de cometer o crime, Arthur Fernandes de Andrade, foi preso. Segundo as autoridades, ele fugiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima.

De acordo com o portal Correio de Carajás, Manoel e Carlos Maciel Pereira da Silva estariam atravessando a rua quando Arthur surgiu na via, supostamente, em alta velocidade e atingiu os dois, ocasionando a morte do idoso. Carlos chegou a ser levado ao Hospital Municipal de Marabá (HMM). Ele não corre risco de morte. Além das vítimas, a caminhonete bateu em uma moto e um carro que estavam estacionados.

O automóvel conduzido por Arthur foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar na Avenida Tocantins, ainda no mesmo bairro onde aconteceu o acidente. Ele foi parado porque a caminhonete estava com a frente toda danificada e com o para-choque arrastando no chão, o que chamou atenção dos militares, ainda conforme o Correio.

Durante a abordagem, a guarnição foi acionada via Núcleo Integrado Operações (Niop) sobre o acidente com morte e foi identificado que a caminhonete que estava sendo abordada era a mesma envolvida no sinistro.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e foi informada que a Seccional de Marabá investiga o caso sob sigilo. "O suspeito foi preso e está à disposição da Justiça. Perícias foram solicitadas", comunicaram.