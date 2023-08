Idoso de 70 anos é morto a facadas por prestador de serviços na zona rural de Brasil Novo

Um idoso de 70 anos foi assassinado com pelo menos dez facadas na tarde da última terça-feira (8), na Vicinal 19, zona rural do município de Brasil Novo, sudoeste do Pará. A vítima não teve o nome divulgado. O suspeito foi identificado pela polícia apenas como “Jackson”. Ele fugiu do local do crime e ainda não foi localizado. A motivação para o assassinato é desconhecida. Não há confirmação se algum pertence da vítima foi roubado. A Polícia Civil vai investigar o caso.

De acordo com o boletim policial, no dia do crime, Jackson havia chegado na propriedade rural pertencente a vítima para lhe prestar serviços. Um filho da vítima teria saído da propriedade para buscar uma mochila na agrovila Malvinas e, ao retornar, encontrou seu pai caído ao chão sem vida e sujo de sangue.

VEJA MAIS

Uma equipe da Polícia Militar foi comunicada s​obre o ocorrido e esteve no local do crime. As Polícias Civil e Científica do Pará também foram informadas da ocorrência e se deslocaram para a propriedade rural. Buscas pelo suspeito foram feitas, mas sem êxito.

O corpo do idoso foi analisado e removido para o Instituto Médico Legal (IML), para a realização do exame de necropsia, que determina a causa da morte. Um inquérito policial foi aberto para apurar o ocorrido. “A Polícia Civil informa que o crime é investigado pela Delegacia de Brasil Novo. Diligências seguem em andamento para localizar o autor do crime”, informou a PC. Informações que ajudem no trabalho da polícia podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).