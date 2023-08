Cobradora de ônibus é assassinada a facadas em Santarém; suspeito é ex-companheiro da vítima

Renata Shirley Coelho da Silva, 28 anos, foi brutalmente assassinada com, pelo menos, sete facadas, na manhã desta terça-feira (8), enquanto caminhava em Santarém, município no oeste do Pará. O crime ocorreu na rua São Lucas, bairro Santarenzinho. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, Joel Cavalcante, de 36 anos, segundo testemunhas. Ele foi preso. A motivação do crime não foi revelada. Com informações de O Impacto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para socorrer Renata. No entanto, quando os socorristas localizaram a vítima no local do crime, ela já tinha morrido. A mulher foi atacada quando voltava do supermercado. Jornais da região informaram, com base no relato de moradores, que Joel estava aguardando a ex-companheira sair do estabelecimento.

Joel Cavalcante, de 36 anos, suspeito de cometer o crime e ex-companheiro de Renata. (Reprodução / O Impacto)

Depois do assassinato, Joel tentou fugir. A Polícia Militar o capturou por volta das 10h30. A vítima trabalhava como cobradora de ônibus e com o trabalho sustentava a família. Ela tinha uma filha junto com Joel. O casal estava separado há um mês. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.