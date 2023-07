Jovem de 18 anos é morta a facadas com um bebê no colo

Uma jovem de 18 anos foi morta a facadas, na manhã deste sábado (1º), em Campo Grande (MS). Nataly Gabriele da Silva de Souza estava com a filha de um ano de idade no colo, quando tentou fugir do marido, Cleber Correa Gomes, mas foi alcançada pelo homem, que a atingiu na região do pescoço. Ele foi preso.

Segundo a polícia, Nataly e o suspeito davam uma festa em casa, quando tiveram um desentendimento e Cleber pediu que os amigos fossem embora para conversar com a esposa. Pouco depois, os vizinhos viram a vítima saindo correndo com a criança. Ela foi perseguida e assassinada com golpes de faca.

O suspeito fugiu após o crime, mas foi encontrado e preso, escondido na casa da irmã. Ele foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde o caso será investigado como feminicídio.

De acordo com a família, o casal estava juntos há dois anos, já tendo terminado algumas vezes. Ainda conforme os familiares, os dois brigavam frequentemente.