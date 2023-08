Suspeito de matar 'Pescoço' a facadas é preso pela PC em Oeiras do Pará

Neilson Gomes Cerdeira foi preso preventivamente pela Polícia Civil, na manhã deste domingo (6), no bairro Centro, em Oeiras do Pará, nordeste do Estado. Ele é suspeito de ter matado Romualdo Cardoso da Silva, conhecido pelo apelido de “Pescoço’, no dia 3 deste mês. O motivo do homicídio não foi revelado.

Por volta das 10h, policiais civis cumpriram um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), por meio da juíza de direito Miran Zampier de Rezende. A polícia localizou o suspeito na Rua Central e o prendeu.

Neilson deve ser transferido para o presídio de Mocajuba, cidade que também fica no nordeste paraense. Ele deverá responder por homicídio qualificado.

O crime

Inicialmente, a morte de Romualdo foi ligada à ex-companheira. Pessoas teriam ouvido uma voz feminina na Pista de Pousa, localidade de Oeiras do Pará onde o crime aconteceu, levando a cogitação da presença da mulher no assassinato. Mas depois a PC foi comunicada que a mulher não estava no município.

No decorrer das investigações, a polícia conseguiu ligar Neilson ao crime. Na casa dele, uma camisa branca suja de sangue foi encontrada. O suspeito chegou a ser levado à unidade policial, mas negou o crime.

O sobrinho de Neilson, David Cerdeira Pinheiro, foi preso pelo crime. Ele disse à polícia que o tio e a vítima estavam bebendo juntos. O detido revelou aos policiais que, na Pista de Pouso, o suspeito esfaqueou Romualdo no tórax pelo suspeito, mas não soube precisar a quantidade de golpes desferidos. A arma do crime foi encontrada pela PC.