O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Idosa é presa em banheiro após ter a casa invadida durante assalto em Santarém

O caso ocorreu na tarde de terça-feira (2), no bairro Interventoria

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa. (Foto: O Liberal / Arquivo)

Uma idosa, que não terá o nome divulgado, foi mantida presa dentro do banheiro da própria casa por um homem que invadiu o local para cometer um assalto, em Santarém, oeste do Pará. O caso foi registrado no bairro Interventoria, quando a vítima estava sozinha no imóvel. Ela foi resgatada por vizinhos e pela Polícia Militar, horas após o crime. O suspeito levou vários pertences da vítima.

Segundo as informações iniciais, o suspeito entrou na residência por volta de 17h e rendeu a vítima. A mulher foi trancada no banheiro e ficou no local por horas. Após perceber que o suspeito já havia saído do imóvel, a vítima gritou pedindo ajuda. Vizinhos da área ouviram os gritos e a ajudaram a sair do local. A Polícia Militar foi acionada pelas testemunhas e encaminhou a vítima para a delegacia, onde foi feito o boletim de ocorrência.

A idosa apresentava apenas um ferimento na mão, mas informou que não havia sofrido outras lesões. Segundo a vítima, o homem que entrou no local usava um objeto pontiagudo durante o crime. Ele fugiu do local levando um celular, roupas e outros pertences da casa da vítima. A PM coletou as informações para auxiliar na identificação e localização do suspeito. Buscas estão sendo realizadas na área. O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

assalto em santarém
Polícia
