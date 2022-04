Idosa é encontrada morta às margens do rio Tapajós, em Itaituba

​A idosa Maria Elita Aires, mais conhecida como “Bete”, foi encontrada morta no início da tarde deste sábado (2), às margens do rio Tapajós, em Itaituba, no sudoeste paraense. As informações são do site Plantão 24h.

Um morador das proximidades da comunidade Vila Nova informou à Polícia Militar que pescava no rio, quando se deparou com o corpo boiando. Com a ajuda de outros ribeirinhos, ele conseguiu puxar e amarrar o corpo até a chegada dos bombeiros.

Os profissionais retiraram o cadáver de dentro d’água e acionaram a Polícia Científica do Pará, responsável pela remoção do corpo ao Instituto Médico Legal, onde é realizado o exame de necropsia.

Populares relataram que “Bete” era conhecida por ser uma pessoa muito católica e frequentar eventos religiosos na cidade. Ainda segundo as informações repassadas pela população, a idosa teria sofrido um princípio de infarto dias antes. Ela foi levada para o Hospital Municipal de Itaituba, recebeu atendimento e foi liberada. Na noite desta sexta-feira (1), “Bete” ainda foi vista andando na orla da cidade e catando latinha.

O caso será investigado, para que a Polícia Civil possa esclarecer as circunstâncias da morte da idosa.