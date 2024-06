​Idosa é assassinada a tiros pelo genro em Canaã dos Carajás

Uma idosa foi assassinada a tiros em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, na tarde desta segunda-feira (17). O suspeito do crime é o próprio genro da vítima, identificado como Romário de Sousa Menezes, que também acabou por balear na mesma ocasião.

A mulher ferida foi socorrida e encaminhada para um hospital municipal. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dela.

VEJA MAIS

Após cometer os crimes, Romário conseguiu fugir, mas logo foi capturado pela Polícia Militar durante as diligências. Ele foi conduzido à delegacia de Polícia Civil da cidade, onde foram realizados os procedimentos cabíveis ao flagrante. A arma do crime, um revólver calibre 32, foi apreendida pela polícia.

As circunstâncias e motivações do homicídio contra a sogra e tentativa de homicídio contra a esposa ainda são desconhecidas, pois não foram divulgadas informações sobre o depoimento do suspeito.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o corpo da idosa, que morreu no local, caído dentro de uma área de construção. A Polícia Civil abriu um inquérito e investiga o caso.