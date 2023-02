Homossexual morto em Alenquer: vídeo mostra vítima e o principal suspeito momentos antes do crime

Câmeras de vigilância registraram os últimos momentos de Marcos Sales da Silva, 38 anos, conhecido pelo apelido de "Market", em vida ao lado do principal suspeito em Alenquer, oeste do Pará. As imagens foram divulgadas na tarde desta quinta-feira (23) pelo repórter Marcelo Leitão. De acordo com o delegado titular do município, Lucas Vasconcelos, o autor do crime ainda não foi identificado e permanece foragido, além de ter indicativo de se tratar de um crime de homofobia. O crime ocorreu na manhã de quarta-feira (22) próximo da Feira do Produtor Rural, na avenida Benedito Monteiro.

A filmagem, que tem pouco mais de dois minutos, ocorreu por volta de 6h01 e mostra Market andando pelas ruas da cidade perto de um homem desconhecido. O rapaz, que está com uma camisa branca pendurada em dos ombros, é considerado o principal suspeito no homicídio.

Pelas imagens, a vítima caminha ao lado do suspeito a poucos metros de distância entre eles. Quase no fim do vídeo, Market anda pelo lado da calçada e o suspeito o segue. Depois disso, a filmagem acaba e os dois somem. O crime teria ocorrido entre 6 e 8 horas de quarta-feira (22).

O delegado Lucas afirma que a Polícia Civil (PC) está realizando diligências para identificar o homem na filmagem e prender o autor do crime. Ele afirma que, logo quando os policiais encontraram Market, ele não apresentava nenhum ferimento de arma branca ou de fogo, assim como nenhum tipo de lesão por agressão. A tese é de que, possivelmente, a vítima tenha sido enforcada até a morte.

"Ninguém foi preso ainda. Estamos diligenciando para identificar o suspeito. Possivelmente, ele (Marcos) tenha sido morto por asfixia, porque não havia sinais de perfução por faca ou tiro, ou até mesmo lesão por pancada", contou.



Relação sexual

Logo nas primeiras diligências no local do crime. A Polícia Militar (PM) informou que Market estava com as partes íntimas descobertas assim que foi achado morto. Essa informação foi reforçada por Vasconcelos. O delegado acredita que Marcos iria ter relações sexuais com o suspeito, mas alguma coisa ocorreu no meio da relação e ocasionou na morte dele. "O Marcos estava com as partes íntimas de fora quando o encontramos. Possivelmente, iria acontecer uma relação sexual entre a vítima e o suspeito, mas aconteceu algo no meio disso resultando no homicídio. A perícia não encontrou indícios de lesões sexuais", comentou Lucas.



O motivo do crime ainda permanece um mistério.



Quem era Market?

"Market" era muito querido em Alenquer, tendo uma vida focada no esporte, em particular, o handebol. Marcos era atleta dessa modalidade e jogava pela Seleção Alenquerese de Handebol. Em nota de pesar divulgada nas redes sociais, a equipe se manifestou sobre o caso. “É com grande pesar e tristeza que recebemos a notícia do falecimento de nosso atleta Marcos Sales; Market foi uma pessoa muito ativa no handebol e na comunidade esportiva, fazendo parte, de forma brilhante, da seleção alenquerense em diversas competições locais e regionais, além de atuar na cultura e na área de educação em nosso município”, é expressado na nota.