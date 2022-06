Homicídio no bairro do Coqueiro assusta moradores na tarde desta quinta, em Belém

A Polícia Científica do Pará informou que recebeu um acionamento para remoção de corpo, em um caso de homicídio que ocorreu na tarde desta quinta-feira (23), no conjunto Pedro Teixeira, próximo à rodovia Mário Covas, no bairro do Coqueiro, no trecho localizado em Belém.

O crime assustou os moradores da área, que é avaliada como "tranquila" por algumas pessoas. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre o responsável ou os responsáveis pelo crime.

A equipe de reportagem está no local para atualizar esse texto. Acompanhe!