Encapuzados matam e arrancam a cabeça do filho de traficante

Conhecido como “L7”, Luciano da Silva Barbosa, filho do traficante José Roberto Barbosa, o “Zé Roberto da Compensa”, foi morto por mais de 15 homens. Os assassinos degolaram a vítima e levaram a cabeça como “lembrança”. A polícia trabalha com a hipótese de que os executores integram o Comando Vermelho, facção rival do Comando do Norte, à qual “L7” fazia parte. As informações são de A Crítica.

A execução de Luciano da Silva Barbosa aconteceu na manhã desta quinta-feira (23), por volta das 4h30, na comunidade Santa Maria, em Anamã (AM), quando mais de 15 homens encapuzados invadiram a casa onde ele estava. Os assassinos mataram também o padrasto de Luciano, Silviney Oliveira Araújo, que estava no local.

No Boletim de Ocorrência (BO) consta que os executores ainda levaram a cabeça degolada de Luciano.

Tanto o pai, José Roberto Barbosa, quanto o filho são acusados de integrar facção criminosa e de ter cometido diversos homicídios.