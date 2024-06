Homens são acusados de estuprar e transmitir HIV a crianças em Manaus

Dois homens são investigados pela Polícia Civil do Amazonas por transmitir propositalmente o vírus HIV para crianças e adolescentes com as quais eles, supostamente, praticavam abusos sexuais. Rodrigo Wenderson Nunes dos Santos, de 31 anos, um dos suspeitos, se apresentou à delegacia na quarta-feira (12/6), em Manaus. Com isso, foi cumprido o mandado de prisão contra ele que estava em aberto. Victor Igor dos Santos, 21, é um segundo suspeito de participação no caso e está foragido.

De acordo com as autoridades, Rodrigo é soropositivo. Uma pessoa que teve acesso ao celular dele identificou mensagens que o homem trocava com outra pessoa sobre conteúdo pornográfico, segundo o Metrópoles.

“O denunciante teve acesso a diálogos entre dois homens que discutiam sobre os supostos estupros e também sobre serem pessoas vivendo com o HIV. Dessa forma, eles intencionalmente cometiam esses abusos com o objetivo de transmitir o vírus”, explicou a delegada Joyce Coelho em maio deste ano.

A investigação do caso começou em 2022. Uma pessoa fez uma denúncia anônima contando que uma assistência técnica de Manaus teve acesso ao aparelho celular de Rodrigo e que nele havia mensagens que tratavam de pornografia infantil.

Com a quebra do sigilo telemático, a polícia chegou aos interlocutores das conversas. A Justiça, logo depois, concedeu mandados de prisão temporária em nome de Rodrigo e Victor.

Os dois chegaram a ser presos em 10 de maio deste ano, mas foram soltos após vencer o prazo da prisão e a polícia não pedir a renovação. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela polícia no mês passado. Os celulares dos dois também foram recolhidos, além de arquivos de mídia que continham provas dos delitos.

Um novo pedido de prisão foi apresentado à Justiça na terça-feira (11/6). Victor é considerado foragido. A delegada Joyce afirmou que eles preferiam vítimas do sexo masculino. “Inclusive, falavam de abordagens que poderiam ser feitas em locais públicos e privados, como banheiros de shoppings.”

Ainda de acordo com o Metrópoles, Rodrigo confessou que armazenava e compartilhava arquivos com pornografia infantil e disse ser soropositivo, mas negou que transmitia o vírus de propósito para as vítimas.

“Não tem vítima nenhuma. Os vídeos são verídicos, mas peço desculpas as pessoas que se sentiram ofendidas. Nunca abusei de criança nenhuma”, afirmou Rodrigo.

Os dois homens devem responder pelos crimes de estupro de vulnerável e exploração sexual por meio da pornografia infantil.