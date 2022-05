No Pará, homem vai até a delegacia, urina na parede, risca viatura da polícia, filma e posta

Delegacia de Polícia Civil de Santarém, no oeste do Pará, foi cenário de um ato criminoso de danos ao patrimônio público feito por um homem com atitudes questionáveis que filmou todo o ato. Ele chegou na 16ª Seccional de Polícia Civil para urinar na parede da área externa e em seguida escreveu o próprio nome em uma das viaturas, feita com uma chave de fenda. O homem postou toda a ação no perfil de uma rede social e agora repercute pela situação audaciosa e inusitada.

Na rede social, onde os vídeos foram postados, o homem usa o nome de Paulo Onofre, ele se mostra chegando até a delegacia enquanto narra que só foi até o local para dar uma “mijada” na lateral do prédio.” Estou aqui na delegacia da superintendência de polícia, sei lá, só vim aqui dar uma “mijada” mesmo. Então é isso”, fala no vídeo.

Na outra gravação o homem mostra a parede onde ele urinou e fala. “Pronto, já dei uma mijada, estava apertado. Bando de sacana, corrupto do ca@&$, ainda tenho esperança de que tem muita gente boa, mas o alto escalão é tudo um bando de desgraçado maldito. É isso, estou aqui em Santarém”, exibiu-se.

O homem continua e aparece na frente de uma viatura da polícia com uma chave de fenda e risca o veículo. “Achei uma viatura do bombeiro e só para mostrar que estou [palavrão] com essa situação que fica defendendo essa lixarada, só vou causar um risquinho”, narrou.

Na sequência o homem escreve o nome na viatura e tenta quebrar o retrovisor chutando, mas não consegue.

Antes das postagens referenciadas acima, ele gravou um vídeo onde mostra o rosto e pede desculpa pelos atos que pretende cometer. “Eu queria pedir desculpa por antecedências, eu não queria fazer isso, mas a minha luta é meio contra o estado e vocês devem saber, né. Se achar ruim, me coloque na cadeia ou me mate”, desafiou.

Os vídeos foram postados em dias diferentes na rede social do homem, a última postagem foi feita há três dias.

A polícia informou que o homem que praticou o ato ainda não foi identicado e que está investigando o caso.