PMs ligam sirene de viatura para comprar sorvete

Uma dupla de policiais militares está sendo investigada por ligar a sirene da viatura em trânsito para comprar sorvete. O caso aconteceu em Barueri, São Paulo, e foi compartilhado nas redes sociais pelos próprios servidores. As informações são do portal Metrópoles.

Nas filmagens o ato seria para uma situação de urgência, até que a responsável pelas gravações, a soldado Ligia Lima, diz: : “Parabéns para vocês que acompanharam o Stories até aqui, mas não era nada, não”.

No vídeo é possível ver o momento em que ela coloca duas sacolas no banco traseiro do veículo e diz que achar que não fosse conseguir comprar o sorvete devido ao congestionamento na rodovia. “Achei que não ia dar tempo. Achei que ia fechar”, afirma.

As gravações são do final de novembro e circularam em grupos de PMs. Em nota, a Polícia Militar afirma que “não compactua com desvios de conduta e as responsabilidades em todas as esferas de direito estarão discorridas na conclusão da apuração”.