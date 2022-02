Mulheres posam de biquíni em viatura da polícia; caso é investigado

Foto compartilhada nas redes sociais mostra três mulheres de biquíni posando com uma viatura da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Nas imagens, o veículo teve a placa coberta. Ele parece estar estacionado no jardim de uma casa. A Corregedoria Geral da Polícia Civil (CGPOL) resolveu investigar o caso e apura se uma das mulheres que aparece na foto é parente de policial. As informações são do Yahoo Notícias.

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o agente militar envolvido pode ser demitido, em razão da gravidade da conduta.

VEJA MAIS

Em 2021, imagens de uma mulher nua no interior da 129ª DP (Iguaba Grande), situada na Região dos Lagos também viralizaram na internet. A apuração da CGPOL constatou que ela é companheira de um inspetor da corporação lotado na unidade. Ele foi afastado de suas funções. O casal teria esperado por um horário de menor movimento durante o turno em que o policial estava de plantão na distrital para tirar as fotos. As imagens fariam parte de um sonho da moça, que disse ter fetiche de praticar relações sexuais em repartições públicas.