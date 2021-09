Mulher sai completamente nua de viatura da polícia e inspetor é afastado

Um inspetor da polícia foi afastado do ofício após ser acusado de ser o autor de fotos de uma mulher nua em uma delegacia. As imagens foram feitas na 129ª DP, em Iguaba Grande, Região dos Lagos. As informações são do Extra.

Entre as imagens que circulam na internet há uma da mulher saindo de uma viatura completamente sem roupa e outra dela subindo as escadas do local também despida. A Corregedoria da Polícia Civil disse que o autor foi identificado por meio do celular, mas que o aparelho será periciado cautelosamente para confirmar se as fotos foram feitas e compartilhadas por ele.

Em uma das fotos, a mulher aparece subindo as escadas da delegacia completamente sem roupa (Reprodução)

Até o momento, a mulher em questão não foi identificada. Algumas fontes apontam que a situação aconteceu no último domingo, mas a data não foi confirmada pela polícia ainda. O caso segue sendo investigado.