Homem tenta ajudar mulher agredida e é morto a golpes de foice no Pará

Um homem identificado como Rosivaldo Batista de Sousa, conhecido como “Valdo”, de 42 anos, morreu após ser golpeado por foice na tarde do último domingo (12), no município de Tomé-Açu, no nordeste do Pará. A vítima voltava para casa quando avistou mulher que estava sendo agredida e tentou defendê-la. Com informações do site Tomé-Açu em Foco.

Testemunhas informaram que Rosivaldo estava saindo de um bar quando presenciou as cenas de agressão contra a mulher. Ele pediu para o agressor parar, mas não teve seu pedido atendido. Não suportando mais ver a situação, Rosivaldo o repreendeu, derrubando-o no chão.

Quando ele voltava para sua casa, foi surpreendido por um segundo indivíduo que tomou as dores do agressor e desferiu golpes de foice na cabeça e no peito da vítima. Rosivaldo não resistiu aos ataques e morreu no local.

Familiares e amigos da vítima informaram que ele era trabalhador e cuidava bem de sua família. Rosivaldo deixou seis filhos.

A Polícia Militar assim que informada esteve no local coletando informações e depois iniciou as buscas atrás do assassino. A Polícia Civil também foi acionada e realizou a remoção do corpo para um hospital do município.