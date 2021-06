Homem entra em surto psicótico, ataca policiais com foice e é baleado e morto

Um homem, identificado como Renan Renival de Sousa Costa, foi baleado e morto por policiais militares, na tarde desta quinta-feira (10), no bairro Maria Madalena, em Itaituba, sudoeste do Pará. Segundo informações da Polícia Militar, ele teria atacado os agentes com uma foice, durante um surto psicótico, e em seguida foi atingido com um disparo no abdômen, não resistiu e morreu no hospital. As informações são do Portal Giro.

O caso aconteceu por volta das 16h, quando uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atender a uma ocorrência de crise psicótica de um homem com problemas mentais, considerado extremamente agressivo.

Para atender o chamado, os socorristas solicitaram apoio da PM e do Corpo de Bombeiros, para uma ação conjunta. No local, as equipes se depararam com Renan armado com uma foice. Ele partiu para cima de um bombeiro, que correu, mas foi perseguido pelo homem. O militar caiu e se machucou.

Em seguida, Renan teria partido para cima dos policiais que estavam dando apoio na ocorrência. Sem alternativa, um dos agentes fez um disparo para conter o homem. Ele foi atingido na altura do abdômen, e imediatamente foi socorrido e levado para o Hospital Regional dos Tapajós (HRT), mas não resistiu ao ferimento.

Informações dão conta que Renan, por várias vezes, foi levado para o Hospital Municipal de Itaituba devido aos surtos, que deixavam ele muito violento. Uma vez, ele teria agredido uma enfermeira, que ficou com o braço enfaixado devido ao machucado.