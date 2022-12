Homem suspeito de abusar sexualmente das duas filhas é preso em Barcarena

Um homem, de identidade não revelada, foi preso preventivamente nesta quinta-feira (29) pela Polícia Civil do Pará (PCPA), investigado pelos crimes de estupro e atentado violento ao pudor. O suspeito foi detido na cidade de Barcarena, região nordeste do Estado. O homem teria abusado sexualmente das duas filhas em 2005, quando elas foram morar com o pai.

VEJA MAIS



De acordo com as investigações da PCPA, o estupro foi constatado após a realização de exames nas vítimas.

Durante a realização de diligências para localizar o suspeito, a polícia logrou êxito e prendeu o mesmo. Após o cumprimento dos procedimentos de praxe, o homem foi encaminhado ao Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SEAP), onde ficará à disposição da Justiça.

Tempo de cadeia para quem cometer estupro



Segundo o site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal, diz que um caso estupro contra uma vítima de 14 a 18, caso tenha resultado em lesão corporal, a pena pode aumentar de 8 a 14 anos. Caso a vítima tenha sido morta, a sentença aumenta de 12 a 30 anos.

Com relação ao estupro de vulnerável, a pena é de 8 a 15 anos, sendo aumentada no caso de lesão corporal grave, de 10 a 20 anos; no caso de morte, de 12 a 30 anos.