'Goiaba' é preso suspeito de cometer um estupro e outras 3 tentativas do crime em Itaituba

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira, 28, suspeito de cometer um estupro e pelo menos outras três tentativas do mesmo crime. Identificado como Antônio Carlos Costa, de 43 anos, "Goiaba", como era conhecido, foi detido pela Polícia Militar (PM) na casa da mãe de um amigo, no bairro da Coca. Com informações de Giro Portal.

Segundo a polícia, durante toda a noite, equipes já vinham monitorando a residência onde o acusado estava para evitar fuga. Militares também já haviam feito incursões na residência da mãe de Antônio, após denúncias anônimas.

VEJA MAIS

As acusações de estupro viera à tona depois que a mãe de uma das vítimas de tentativa de estupro - uma dolescente de 16 anos - foi à delegacia fazer denúncia. Na ocasião, um retrato falado do suspeito foi divulgado pela polícia e ajudou a identificar o acusado.

A polícia descobriu, ainda, que no início deste ano, em maio, Antônio também tentou estuprar outra mulher depois de ter invadido a residência dela. Felizmente, o estupro não chegou a ser consumado.

Ainda segundo a polícia, após a prisão efetuada nesta quarta-feira, o acusado confessou os crimes e ainda teria oferecido dinheiro para não ser preso. A moto utilizada para cometer os crimes foi apreendida. Moradores da área chegaram a comentar que Antônio Carlos trabalhava no açougue de um supermercado.