Homem sofre tentativa de homicídio dentro de bar em Santarém

Um homem sofreu tentativa de homicídio, na madrugada deste domingo (13), em um bar, situado no cruzamento das ruas C e 7, no bairro Nova República, em Santarém, oeste do Pará. Câmeras de segurança instaladas no estabelecimento registraram o crime por volta das 3h59. As informações são dos sites Debate Carajás e O Impacto.

Nas imagens é possível ver dois indivíduos, um de camisa laranja e outro de camisa preta entrando no estabelecimento. O criminoso trajando camisa preta se direciona para o alvo e aponta a arma para a testa da vítima.

Nesse momento, a arma falha, e o atirador insistiu até que atingiu um tiro no braço do homem. De acordo com militares do 35° Batalhão de Polícia Militar (35º BPM), a vítima foi levada até uma unidade de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde do homem.

A suspeita é que o crime se trata de um possível acerto de contas. Contudo, o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que busca identificar e localizar os suspeitos. Quem tiver qualquer informação que possa auxiliar o trabalho da PCPA pode repassar ao Disque-Denúncia, no número 181.