Vídeo mostra homem tentando estuprar mulher em sexshop; assista

Uma funcionária de um sexshop localizado no Riacho Fundo II, em Brasília, foi agredida ao tentar reagir a uma tentativa de estupro ocorrida na tarde desta quinta-feira (10). Imagens da câmara de segurança mostram a vítima atendendo o suposto cliente – ele pediu um vibrador e vaginas de borracha. Quando a funciona entra em uma espécie de depósito para pegar os produtos, suspeito, após olhar ao redor para se certificar de que estavam sozinhos, entra na área restrita aos funcionários e começa o ataque. As informações são da coluna Na Mira, do Portal Metrópoles.

Conforme registrado pelas imagens, a mulher luta para sair do local, mas o criminoso a puxa pelos cabelos e tenta sufocá-la. A vítima então cai e o agressor fica em cima dela. Depois, ela é arrastada pelos cabelos e, em seguida, sufocada com o golpe conhecido como “mata-leão”.

Um morador percebe a movimentação, entra na loja, e passa a agredir o suspeito. Outros três homens ajudam a vítima. Eles ainda não foram identificados. Já o agressor morreu de parada cardiopulmonar.