Polícia prende suspeito de matar mulher durante estupro coletivo, em Curuçá

A Policia Civil informou nesta terça-feira (8), que prendeu, até então, um dos homens acusados de participar do estupro coletivo de Fernanda Ferreira da Cruz, de 31 anos, na madrugada de sábado (5), em Curuçá, região nordeste do Para.

A polícia segue investigando o crime ocorrido na rua Galileu Cabral, no bairro Piauí, e cujo corpo foi encontrado por populares, por volta de 10h do mesmo dia.

Conforme informado pela Polícia Militar, que foi acionada por populares, as buscas começaram, de imediato, pelos suspeitos identificados por câmeras de segurança localizadas em comércios e residências no bairro Piauí.

Alguns sites de notícias da região nordeste estadual, têm divulgado que a polícia conseguiu prender três acusados. Esses homens tiveram inclusive as imagens divulgadas e são identificados somente pelos apelidos de “Gato de Botas” (33 anos); “Careca” (33 anos) e ” Chapéu Velho” (59 anos).

Os três, segundo os sites que informam a prisão deles, teriam sido vistos com a vítima na noite de sexta (4), entre 19h e 3h da manhã. No entanto, acionada pela Redação Integrada, a Polícia Civil do Pará enviou a seguinte nota, na tarde desta terça-feira (8).

"A Polícia Civil informa que, sobre este caso, apenas um homem foi preso até o momento. O acusado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça", diz a nota da PC.

Ainda no sábado (5), o corpo de Fernanda Cruz foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), de Castanhal, onde passou por exames de perícia médica e posterior liberação para o velório.