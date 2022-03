Influencer viraliza após película antivandalismo resistir a tentativa de assalto; veja como funciona

A cosmetóloga Luana Stabile afirma em um viral do TikTok que por pouco não foi assaltada se não fosse a película antivandalismo instalado em seu veículo, proteção extra para vidros automotivos que dificulta que eles sejam quebrados e evita estilhaços. As informações são do portal UOL.

Luana relata que um homem teria dado cinco socos no vidro do seu carro, na até, de fato, conseguir quebrá-lo. No entanto, a demora em quebrar os vidros, teria sido suficiente para ela retirar o celular de vista e chamar a atenção de outros motoristas, o que teria feito com que o criminoso fugisse do local, evitando que o assalto fosse efetuado. Segundo a influenciadora, na prática a película deu um tempo de reação maior para fugir do ataque. A ação aconteceu na Avenida 23 de Maio, em São Paulo.

"A gente nunca tem certeza se realmente ela funciona, mas aqui está a prova. Estamos na posição de achar que isso [o equipamento] é ótimo. A película funcionou", conta.

Apesar de quebrado, o vidro se manteve relativamente inteiro não se espalhou pelo veículo, o que também reduziria o risco de ferimentos em caso de acidente

Como funciona a película antivandalismo?

A película antivandalismo é feita com lâminas de poliéster que aumentam a resistência dos vidros do veículo contra impactos. A camada protetora evita que o vidro se estilhace ou se quebre por completo em caso de acidentes ou tentativas de crimes com armas brancas, como uma pedra. Apesar da segurança extra em relação às películas normais, o vidro não fica inquebrável e a proteção não chega perto de uma blindagem, que custa mais de R$ 50 mil e previne contra disparos de arma de fogo.

"Existem graus de proteção. Por exemplo, a película PS4 suporta até 80 kg de impacto; a PS8 aguenta até 120 kg e assim por diante. Na prática, elas resistem a uma paulada ou um ataque com pedras, mas não é uma blindagem", explica o especialista em películas Felipe Souza, da DK136. Segundo Felipe, o preço da instalação de um equipamento como esse parte de R$ 640.

Em relação à proteção solar, Souza esclarece que o resultado é bem parecido com o das películas comuns. "O cliente pode escolher a tonalidade desejada, desde que respeite a legislação."

O que a diz a lei?

O Código de Trânsito Brasileiro não cita, exatamente, as películas antivandalismo em seu texto, mas determina o limite mínimo de transparência do vidro de 75% no para-brisa; 70% nos vidros laterais dianteiros e 28% nos vidros traseiros, já com a película aplicada. Ou seja, respeitando essas porcentagens, o equipamento está dentro da lei.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)