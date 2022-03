Homem que tentou matar a ex-companheira a facadas vai preso em Moju

Um homem identificado como Valmir Martins, conhecido como “Irmão Valmir”, foi preso na tarde desta sexta-feira (11), depois de ser acusado de tentativa de homicídio contra a ex-esposa. O crime foi cometido no dia 6 de março, em Tailândia, nordeste do Pará. As informações são dos sites Debate Carajás e portal Tailândia.

“Irmão Valmir” foi preso no município de Moju, a 130 quilômetros de Tailândia, onde estava foragido após cometer o crime. O suspeito desferiu cinco golpes de faca contra a ex-companheira e depois fugiu de Tailândia, sem deixar pistas.

A vítima tinha acabado de chegar da delegacia, onde tinha ido registrar um boletim de ocorrência contra o homem por ameaças de morte. A mulher foi socorrida por moradores e levada para o Hospital Geral de Tailândia, onde ficou internada.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão de Valmir Martins já tinha sido solicitada para o Poder Judiciário, mas a ordem de prisão ainda não tinha sido autorizada pela Justiça.

No entanto, depois de receber denúncia anônima, os investigadores se dirigiram para Moju, onde realizaram a prisão de Valmir.

No dia do crime, um filho do casal, de 17 anos, que acompanhava a mãe, presenciou toda a cena protagonizada pelo pai. No momento da prisão, o sujeito bradou: “Eu vou pagar pelo meu crime”. Ele disse também que estaria arrependido de tentar matar a ex-esposa.