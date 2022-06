Homem se disfarça de vendedor e tenta assaltar escritório em Santarém

Um homem disfarçado de vendedor, acompanhado do comparsa, tentou assaltar o escritório de um grupo de postos de combustível em Santarém, oeste do Pará, nesta quarta-feira (8). De acordo com informações preliminares, a intenção da dupla era roubar o dinheiro que seria recebido no estabelecimento, no entanto, a ação foi frustrada porque o homem que carregava o malote no carro percebeu a movimentação estranha da dupla e saiu com o veículo no momento da abordagem dos assaltantes.

Câmeras de segurança registraram a tentativa audaciosa de assalto. Nos vídeos é possível ver que um dos criminosos caminha tranquilamente pela rua com um isopor minutos antes do horário que carro faria a entrega no escritório.

Na sequência, a câmera registra o carro que estava com o malote parando na frente do escritório e um homem e uma mulher, dois possíveis funcionários do local, acompanhados de um segurança indo em direção ao veículo, o que parecia os receptores legais do dinheiro. A cena continua com a mulher pegando o malote dentro do carro. Nesse momento a dupla chega com duas armas de fogo e anuncia o assalto, o motorista do carro percebe a ação, a mulher se joga dentro do carro e ele arranca o veículo.

O assaltante ainda tentou alcançar o carro e chegou a abrir a porta traseira com ele em movimento, mas não obteve êxito. Na sequência ele pega a arma do guarda e os dois saem correndo do lugar.

O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.