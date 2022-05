Mãe entrega o próprio filho à polícia após ele assaltar farmácia

Um homem de 20 anos foi preso após assaltar uma farmácia e ser entregue pela própria mãe para a Polícia Civil, no Capinzal, oeste de Santa Catarina, na última segunda-feira (23). O assalto aconteceu na tarde de domingo (22). Com informações do G1.

A mulher ligou para a delegacia e comunicou que o filho era o autor do crime. Segundo o delegado Gilmar Bonamigo, o jovem se apresentou voluntariamente, junto com a mãe, e confessou que usou uma lata de refrigerante no bolso para simular uma arma de fogo quando levou R$ 190 do estabelecimento.

Após prestarem depoimentos, os dois foram liberados. O jovem vai responder pelo crime de roubo. Bonamigo afirma que a mãe pediu ajuda para o filho passar por um tratamento contra a dependência por drogas. Ele deve ser atendido por um médico do município, que vai avaliar a situação.

"Ele foi liberado. Nesse momento, ele precisa mais é de um tratamento para ajudar contra as drogas", informou o delegado.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)