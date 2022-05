Criminosos abandonam corpo de comparsa, após tentativa de assalto a restaurante na Pedreira

A jovem Aline Gonçalves Corrêa, de 22 anos, foi morta a tiros na noite deste sábado (7), na avenida Marquês de Herval, bairro da Pedreira, em Belém. Testemunhas contaram à polícia que a moça estava dentro de um carro com outros suspeitos, que planejavam assaltar clientes de um restaurante bastante movimentado, entre as travessas Mariz e Barros e Mauriti.

Uma pessoa, não identificada, percebeu a ação e teria atirado para dentro do veículo onde o bando estava. Dois tiros atingiram Aline fatalmente. Ela morreu ainda no local, porém seu corpo foi abandonado pelos criminosos na passagem Marinho, situada à rua Nova, entre as travessas Barão do Triunfo e Mauriti, no bairro da Sacramenta.

Os ocupantes do carro em que Aline estava ainda não foram localizados. O autor dos tiros também segue foragido. A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada e deslocou uma equipe para realizar os procedimentos cabíveis ao crime e, posteriormente, remover o corpo da jovem ao Instituto Médico Legal (IML), para exame de necropsia, que aponta a causa exata da morte. O caso será investigado pela Polícia Civil.