Suspeito de assaltar concessionária de veículos é morto a tiros no bairro do Telégrafo

Um homicídio foi registrado, na tarde desta sexta-feira (20), na avenida Senador Lemos, entre as travessas das Flores e Brotinho, no bairro do Telégrafo, em Belém. A vítima era o suspeito de assaltar uma concessionária de veículos Identificado como Jhonatan Patrick. Um dos clientes da loja estava armado e disparou contra ele, que morreu no local.

VEJA MAIS

Ainda não há informações sobre a identidade da vítima, assassinada a tiros. Equipes da Polícia Científica estão no local para os procedimentos de perícia e remoção do corpo.

Equipes da Polícia Científica estão no local (Ana Laura Carvalho / O Liberal)

Esta matéria está em atualização!