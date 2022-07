Homem se disfarça de cliente e rouba carne, tomate, celular e jóias em açougue em Santarém

No município de Santarém, um criminoso fez uma encenação como cliente em um açougue para conseguir roubar o estabelecimento, em plena luz do dia. As câmeras de segurança do local, localizado no bairro Jardim Santarém, registraram a atitude audaciosa do homem, que adentrou o açougue na terça-feira(5), por volta das 16h30. Ele chegou, escolheu uma carne, mandou pesar e na hora de passar no caixa para pagamento anunciou o assalto, com uma arma de fogo dentro do short. O homem mostrou a arma discretamente para o funcionário do caixa.

Durante a ação, o criminoso levou um cordão, uma pulseira e um celular do atendente do caixa, além da carne e tomates que ele já havia pesado.

Nas imagens é possível ver que o homem está aparentemente nervoso, o atendente entrega o cordão e não consegue retirar a pulseira, neste momento o criminoso tira o objeto do braço do homem. Em seguida, pega o celular, recolhe a carne e os tomates em uma sacola e sai do estabelecimento tranquilamente.

O caso foi registrado nesta quarta-feira (6) na 16ª Seccional de Polícia Civil do município e está sendo investigado pelo Delegado Gilvan Gomes, da Delegacia de Repressão à Roubos. Até o fechamento desta matéria o suspeito não havia sido localizado.