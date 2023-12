Homem que quebrou tornozeleira eletrônica é preso ao se esconder embaixo da cama, no Marajó

Um homem, identificado somente pelo vulgo ‘Cara de Gato’, foi capturado no domingo (3) pela equipe do 76° Pelotão Destacado de Polícia Militar (76° PDPM) de Ponta de Pedras, no Marajó. Conforme as autoridades policiais, o suspeito teria ganhado o direito de prisão domiciliar, mas se encontrava na condição de foragido da Justiça após ter cortado a tornozeleira eletrônica para evitar o monitoramento. Cara de Gato responde por dois roubos qualificados na região.

VEJA MAIS

Os agentes relataram que prenderam Cara de Gato após um homem ter denunciado aos PMs que teria sido agredido pelo suspeito. Cara de Gato teria atacado e tentado cortar o homem com um facão, conhecido popularmente como terçado. A equipe policial foi até a residência do suspeito e, após conversar com a mãe do foragido, entraram no local e fizeram uma busca. Ele teria sido encontrado escondido embaixo da cama e segurava uma mochila onde estava o terçado.

Identificando que Cara de Gato seria suspeito de vários roubos e furtos em Ponta de Pedras, os policiais teriam consultado no sistema e verificado que o homem ainda responderia judicialmente por dois processos de roubo qualificado e que havia quebrado o monitoramento eletrônico ao cortar a tornozeleira. O dispositivo não foi localizado pelos PMs. Após a ação, o suspeito foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.