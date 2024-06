Homem que já tinha passagem por roubo é morto a tiros em Novo Repartimento

Gideilson Rosa Pereira, de 37 anos, conhecido como “Dell”, foi morto a tiros na manhã do último domingo (9), no bairro Vale do Sol, no município de Novo Repartimento, na região sudeste do Pará. De acordo com as primeiras informações repassadas pela polícia, o crime foi cometido por dois homens que estavam em uma motocicleta, de modelo e placa não identificados. Ninguém foi preso até o momento.

A vítima estava em um bar localizado no cruzamento das ruas Chile e Panamá, quando foi alvejada por três tiros. Segundo a polícia, os suspeitos chegaram de moto. O ocupante da garupa do veículo desceu e atirou contra Gideilson, que não teve chance de defesa e morreu na hora. A dupla suspeita do crime conseguiu fugir sem que fosse identificada.

O corpo de Gideilson foi analisado e removido pela Polícia Científica para o Instituto Médico Legal (IML), onde são realizados exames que ajudam a polícia a esclarecer a causa e também a dinâmica da morte.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que ainda não divulgou informações sobre a possível motivação para o assassinato. Em uma busca no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), a reportagem do Grupo Liberal identificou que Gideilson era réu em um processo por roubo. Contudo, somente as investigações da PC vão poder apontar se o homicídio tem relação com a vida pregressa da vítima.

Em nota, a Polícia Civil informou que solicitou perícias e que vai ouvir testemunhas que podem auxiliar nas​ investigações. O comunicado esclarece, ainda, que agentes da delegacia de Novo Repartimento trabalham para identificar e localizar os suspeitos do homicídio de Gideilson Rosa Pereira.

Detalhes que possam ajudar na elucidação do crime podem ser repassados ao Disque Denúncia (181) por meio de ligação gratuita que não requer a identificação do informante.