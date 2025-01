Homem que atraiu e roubou motorista de apliativo é preso em Ananindeua

A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA), cumpriu nesta segunda-feira (6) um mandado de prisão preventiva contra Jadeilson Dias Cunha, suspeito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo. A prisão ocorreu em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

O crime foi registrado no dia 3 de maio de 2024, por volta das 6h, no bairro do Bengui. Na ocasião, Jadeilson teria atraído um motorista de aplicativo simulando uma corrida falsa. Ao chegar ao local, a vítima foi rendida com o uso d​e uma arma de fogo, tendo sua motocicleta, além de seu celular, roubados pelo suspeito.

Durante as investigações, que tiveram início logo após o crime, a vítima reconheceu Jadeilson por meio de fotografias como o autor do roubo. Com base nas provas reunidas, foi solicitado e autorizado o mandado de prisão preventiva contra o suspeito.

A equipe policial localizou Jadeilson e efetuou a prisão nesta segunda-feira. Ele agora está à disposição da Justiça para responder pelo crime.