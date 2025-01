Homem procurado por homicídio qualificado é preso pela PRF em Santarém

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que era procurado pelo crime de homicídio qualificado. A captura aconteceu na madrugada desta sexta-feira (24/1), no quilômetro 995 da BR-163, em Santarém, município no oeste do Pará.

De acordo com a PRF, os agentes receberam uma denúncia de tentativa de roubo pelo número 191, por volta das 4h45. Logo em seguida, os policiais abordaram um ônibus que fazia a linha entre Mojuí dos Campos, também oeste do estado, até a feira do Mercadão 2000.

Durante consulta ao sistema da PRF, constatou-se que um dos passageiros possuía um mandado de prisão pendente de cumprimento por homicídio qualificado, expedido pela Vara de Execução Penal de Santarém.

Com isso, o passageiro foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Santarém, a fim de que todos os procedimentos cabíveis fossem tomados. Ele segue à disposição da Justiça.