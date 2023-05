Homem preso em Igarapé-Miri por tentativa de homicídio; outros dois suspeitos já foram detidos

Célio da Costa Pantoja foi preso, na manhã desta segunda-feira (8), no conjunto habitacional Açaí Lar I, em Igarapé-Miri, nordeste do Pará, suspeito de participação em uma tentativa de homicídio. A equipe da Polícia Civil, da delegacia da cidade, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra ele. Além de Célio, outros dois homens foram capturados por envolvimento.

Esta foi a segunda fase da operação “Life”, que investiga o crime ocorrido no dia 16 de abril deste ano, na vila Santa Maria do Icatu, zona rural de Igarapé-Miri. Na semana passada, mais precisamente na quarta-feira (3), Sidclei da Costa Pantoja e Sebastião Costa Pantoja Filho foram presos durante a primeira parte da ação policial, também suspeitos de envolvimento no caso. Os três suspeitos foram ouvidos pelos policiais civis e recolhidos para ficarem à disposição da Justiça.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o crime à PC e aguarda retorno.