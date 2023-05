Dupla é presa por tentativa de homicídio em Igarapé-Miri

Nesta quarta-feira, 3, por volta das 6h, a Polícia Civil da região do Baixo Tocantins cumpriu mandados de prisão contra uma dupla suspeita de tentativa de homicídio em Igarapé-Miri, nordeste do Pará. Os presos, Sidclei da Costa Pantoja e Sebastião Costa Pantoja Filho, estão à disposição da Justiça.

Uma equipe do expediente da Delegacia de Igarapé-Miri, com o apoio da Equipe do Plantão, deflagrou nesta quarta a Operação Life, por meio da qual os dois suspeitos foram presos. Ele tiveram a prisão decretada em razão de investigação de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 16 de abril deste ano, na Vila Santa Maria do Icatu, Zona Rural de Igarapé-Miri.

Os presos foram ouvidos no procedimento investigativo e devem permanecer presos, à disposição da Justiça.