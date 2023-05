Dupla é presa por roubo de celulares durante época de Carnaval em Belém

Leonardo William Braz da Costa e Leonardo José Lopes dos Santos foram presos, na manhã desta quarta-feira (3), suspeitos de roubo majorado, em Belém. Segundo a Polícia Civil, eles teriam roubado celulares de várias pessoas nos bairros da Cremação, Comércio, Reduto e Condor, durante as festividades de Carnaval, em fevereiro deste ano, cometendo ameaças para efetuar o delito.

A 4ª Seccional Urbana da Cremação cumpriu mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais contra a dupla. De acordo com o relato policial, A PC já tinha recuperado os celulares das vítimas e identificado os dois como os autores dos crimes.

Nas primeiras horas desta quarta-feira (3), foram cumpridas as ordens judiciais nos bairros do Guamá e Condor. Após as formalidades legais, os presos serão encaminhados à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde estarão à disposição da Justiça.