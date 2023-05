Mulher é morta a tiros pelo companheiro na frente dos dois filhos em Paragominas; suspeito foi preso

Eliane de Lima Soares, de 41 anos, foi morta a tiros pelo companheiro, José Francisco Ferro Martins, na madrugada desta terça-feira (2), na zona rural do município de Paragominas, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na comunidade Cachoeira e, segundo a polícia, foi presenciado pelos filhos da vítima de 9 e 5 anos. O suspeito foi preso em flagrante.

Conforme consta no relato policial, por volta de 00h30, a 13ª Seccional da Polícia Civil soube de um suposto caso de disparo acidental efetuado por José contra Eliane. Na chegada dos policiais ao local do crime, o homem estava dormindo próximo ao corpo da vítima e foi encaminhado à unidade policial para prestar esclarecimentos.

Em escuta especializada, os filho da mulher afirmaram que depois de uma discussão, José efetuou vários disparos contra a mãe deles. Ela morreu na hora. A família de Eliane alegou à polícia que o casal possuía um relacionamento conturbado.

Ainda de acordo com a PC, as brigas eram frequentes e eram motivadas pelo alto consumo de álcool por parte de José. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Recuperação Regional de Paragominas (CRRP), onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá pelo crime de feminicídio.