Homem é preso com arma durante confraternização de torcida organizada em Belém

A Polícia Militar do Pará prendeu na noite de quinta-feira (19), por volta das 23h, John Herinck Alencar da Costa, suspeito de porte ilegal de arma de fogo. Ele foi localizado em uma arena na rodovia Augusto Montenegro, no bairro do Parque Verde, em Belém.

A prisão ocorreu durante a “Operação Tolerância Zero”, após uma denúncia anônima informar que um homem de porte médio e cabelos loiros estaria armado no local, onde acontecia uma confraternização de uma torcida organizada de um time paraense. As equipes policiais foram até o local e identificaram o suspeito, que tentou fugir ao perceber a presença dos policiais.

O homem foi abordado e, durante a busca pessoal, os agentes encontraram um revólver calibre .38 da marca Taurus, com numeração raspada, além de cinco munições intactas. O suspeito não possuía autorização para portar a arma e foi conduzido à Delegacia da Marambaia, onde ficou à disposição da Justiça.

A ação contou com a participação de diversas viaturas do 24° BPM. O material apreendido foi apresentado às autoridades competentes para os procedimentos legais.