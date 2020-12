Homem põe fogo na própria casa na manhã de Natal

O Corpo de Bombeiros confirmou que foi acionado na manhã desta sexta (25) após um homem ter colocado fogo na sua própria casa, no Jurunas. Quando a corporação chegou ao local, porém, o incêndio já havia sido debelado pelos próprios vizinhos, e a guarnição, sem ter onde atuar, decidiu se retirar do local. Veja:

Filho tocou fogo na casa após bate-boca com mãe



Porém, outra situação foi narrada pelos moradores e confirmada pela própria família à redação integrada de O Liberal no local. O incidente teria sido causado após uma grave discussão entre o responsável pelas chamas e a própria mãe.

A reportagem apurou que, no imóvel, moravam a mãe, o filho com a esposa e mais duas crianças. Pela manhã, o filho começou a brigar com a mãe. E, no momento da discussão, um conhecido deles levou as crianças, para que elas não presenciassem esse desentendimento. Elas foram para um clube, para brincar.

LEIA MAIS:

- Homem em carro preto saca pistola e mata cachorro com dois tiros na Pedreira

- Incêndio consome casa na Tiradentes, no Reduto

Mãe e filho continuaram brigando. Apreensiva, a mãe chamou a polícia. Os policiais conversaram com o filho, mas ele não foi detido. Ele se acalmou. Pelo menos aparentemente. Depois, saiu de casa e ficou na frente da vila.

Narram os vizinhos que, após isso, ele comprou uma garrafa de álcool e voltou para a casa. E tocou fogo no quarto. Foi quando, já na frente do acesso à rua onde mora, ele disse a moradores: “Olha, chama a mamãe, e diz que tenho o presente pra ela”. E foi embora.

Narram os vizinhos que, após isso, ele comprou uma garrafa de álcool e voltou para a casa. E tocou fogo no quarto. Foi quando, já na frente do acesso à rua onde mora, ele disse a moradores: “Olha, chama a mamãe, e diz que tenho o presente pra ela”. E foi embora

Quando a mãe chegou, a casa estava pegando fogo. Os moradores arrombaram a porta da casa e jogaram a água, para apagar as chamas. E também acionaram os bombeiros. O filho fugiu.

O fogo consumiu todo o compartimento. Procurada pela redação integrada de O Liberal para comentar o episódio, ela demonstrou estar muito transtornada com o ocorrido e não quis falar com a reportagem.