Incêndio consome casa na Tiradentes, no Reduto

Um incêndio atinge uma casa no início da tarde desta sexta-feira (25) na rua Tiradentes, no Reduto. Os Bombeiros ainda não estão no local. Veja:

LEIA MAIS:

- Homem em carro preto saca pistola e mata cachorro com dois tiros na Pedreira

- Homem põe fogo na própria casa na manhã de Natal

Morador dormia e foi salvo por vizinhos



Um morador da casa dormia na hora em que o alerta das chamas foi dado. Ele foi salvo pelos vizinhos. A mãe dele não estava no imóvel.

Segundo relatos dos vizinhos, o fogo começou pouco depois das 12h. Ainda não se sabe o motivo para o início das chamas. Os Bombeiros foram acionados e compareceram ao local para debelar o incêndio.

A pessoa que estava dentro da casa era um homem de 40 anos. O fogo atingiu os fundos da casa, onde tem uma cozinha, a sala, o quarto e o quarto superior – um quarto pequeno.

“Estamos agora no rescaldo. Vamos resfriar paredes telhado, que é o estágio final de debelar o incêndio”, contou. “Conseguimos controlar o incêndio de tal maneira que ficasse apenas na residência onde houve o início do sinistro”, afirmou o capitão Luis Fábio, do Corpo de Bombeiros.

Os 20 bombeiros atuaram com quatro viaturas e gastaram de 15 mil a 20 mil litros de água para debelar as chamas. “Vamos conversar com os proprietários e acionar o setor de perícia para investigar a possível causa do sinistro”, afirmou o capitão Luis Fábio. De 70% a 80% da casa foi afetada pelo incêndio.