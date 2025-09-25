Homem perde o controle do carro e despenca de viaduto em Tucuruí

Um motorista perdeu o controle de um carro e despencou no viaduto da avenida Veridiano Cardoso, em Tucuruí, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (25). O carro ficou capotado no meio da via central.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar os primeiros socorros ao condutor. O homem foi encaminhado para atendimento médico, o estado de saúde dele não foi divulgado. Ainda não há informações confirmadas se ele estava sozinho no veículo.

O impacto da queda deixou o carro destruído, atravessado na pista. O acidente chamou atenção de vários motoristas e pedestres que passavam pela avenida Veridiano Cardoso.

A Polícia Militar (PM) precisou isolar a área para o trabalho das equipes de resgate e para garantir a segurança do tráfego. O caso deve ser investigado para apurar as causas do acidente.