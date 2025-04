Homem morre em acidente na PA-324, em Nova Timboteua; responsável acidente fugiu do local

Um homem morreu em um acidente registrado na madrugada desta quarta-feira (9), na rodovia PA-324, nas proximidades da Vila da Curva, em Nova Timboteua, no trecho que leva a Salinópolis, no nordeste paraense. O homem ainda não foi identificado.

Segundo informações preliminares, o motorista responsável pelo acidente fugiu do local no próprio veículo. O corpo permaneceu à beira da pista até a chegada da equipe da Polícia Científica para a remoção.

A Polícia Civil já instaurou um procedimento para investigar as circunstâncias do caso e identificar o autor do atropelamento. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso e aguarda retorno.

VEJA MAIS

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.