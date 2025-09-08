Homem morre em acidente de moto na zona rural de Parauapebas
Testemunhas relataram que ele trafegava sem capacete e teria colidido contra uma carrocinha, sendo arremessado ao chão
Um acidente de trânsito registrado na noite de sábado (6) resultou na morte de Jairo Souza de Oliveira, de 30 anos, em Parauapebas, no sudeste do Pará.
O caso ocorreu nas proximidades da comunidade Três Voltas, na zona rural do município. Jairo conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo.
A polícia não divulgou detalhes sobre a ocorrência, mas testemunhas relataram que ele trafegava sem capacete e teria colidido contra uma carrocinha, sendo arremessado violentamente ao chão. A vítima morreu ainda no local.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA