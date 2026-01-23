Homem morre durante intervenção policial em casa abandonada na Magalhães Barata

Um homem identificado como Denielson Santos das Chagas, conhecido pelo apelido de “Lua”, morreu após uma intervenção da Polícia Militar do Pará na madrugada de quinta-feira (22), em São Caetano de Odivelas, no nordeste do estado. A ocorrência foi registrada por volta de 0h15, na travessa Magalhães Barata, no bairro Umarizal.

De acordo com a PM, uma guarnição da 3ª Companhia Independente (3ª CIPM), vinculada ao CPR III, realizava rondas ostensivas quando recebeu uma denúncia anônima informando que um indivíduo estaria armado dentro de uma residência abandonada, logo após a prática de um furto.

Ao chegar ao local indicado, os policiais visualizaram Denielson. Ainda segundo a corporação, ao perceber a presença da guarnição, o suspeito teria empunhado e apontado uma arma de fogo em direção aos policiais, representando ameaça iminente. Diante da situação, os agentes efetuaram dois disparos.

Após a intervenção, o homem foi socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado por uma equipe médica.

Com o suspeito, a polícia apreendeu uma arma de fogo do tipo cartucheira, calibre 28, com duas munições intactas. O caso foi registrado na Polícia Civil e segue sob investigação.