Homem morre após ser esfaqueado durante briga de bar em Altamira

Pedro Gonçalves da Silva morreu na tarde de domingo (6/4) após ser esfaqueado em um bar localizado na Rua Dom Erwin, no bairro Paixão de Cristo, em Altamira, região sudoeste do Pará. Até o começo da manhã desta segunda-feira (7/4), o suspeito de cometer o crime ainda não tinha sido localizado.

Conforme o portal A Voz do Xingu, a polícia informou que a vítima estava consumindo bebidas quando um homem desconhecido chegou ao local para comprar um refrigerante. Os teriam se desentendido e o suspeito saído do bar. Minutos depois ele retornou e desferiu vários golpes de faca contra Pedro, ainda de acordo com o portal A Voz do Xingu.

A vítima, que residia no bairro Mutirão, ainda foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levada até o Hospital Geral de Altamira (HGA), mas não resistiu aos ferimentos. As polícias Civil e Militar foram acionadas ao caso e foram atrás do suspeito.

Até agora, o motivo do desentendimento entre os dois é desconhecido. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC. Em nota, a instituição informou que "equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no homicídio de Pedro Gonçalves Dias. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações".