Adolescente é apreendido por esfaquear padrasto e agredir outro homem com barra de ferro no Pará

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar no último sábado (5/4), em São Miguel do Guamá, nordeste do Pará, por ato infracional análogo a dupla tentativa de homicídio. De acordo com a PM, ele esfaqueou o padrasto, 32 anos, e agrediu um outro homem, 44, com uma barra de ferro. A motivação por trás das condutas do garoto não foram divulgadas.

Militares do 42º Batalhão foram até o local onde o crime aconteceu, que fica no bairro Jaderlândia. A mãe do adolescente, que também é companheira da vítima, disse aos agentes que o garoto chegou em casa sem dizer, aproveitou que o padrasto estava sentado em uma cadeira e desferiu um golpe de faca nele na região do pescoço. Moradores socorreram a vítima até o hospital.

Depois disso, a PM soube que o adolescente teria agredido outro homem, de 44 anos, em uma sucataria, também no bairro Jaderlândia. Segundo a polícia, a guarnição foi até o local e encontrou a vítima, que apresentava uma grande lesão na cabeça proveniente de um golpe de barra de ferro, e a socorreu ao Hospital de São Miguel do Guamá.

O adolescente suspeito dos atos infracionais foi contido pela população até a chegada da Polícia Militar. Os agentes o encaminharam à Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC. Em nota, a instituição informou que "o caso é investigado sob sigilo pela delegacia de São Miguel do Guamá".

Ainda conforme a PM, as duas vítimas precisaram ser transferidas para Belém, por conta do estado de saúde delas ser grave e ambas precisarem de atendimento especializado.