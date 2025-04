Homem é preso pela PM por pedir pizzas e não pagá-las em São Miguel do Guamá

Raydlougas da Silva Santos foi preso pela Polícia Militar na noite de terça-feira (1º/4), em São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará, por suspeita de pedir pizzas e não pagá-las. O primeiro acionamento da PM ao caso foi na última segunda (31/3), quando um funcionário de uma pizzaria localizada no bairro Moacir Neto informou o golpe.

Segundo a PM, o denunciante alegou que um homem havia pedido no valor de R$ 120 e repassado o suposto comprovante de pagamento via PIX. No entanto, a pizzaria percebeu que o valor nunca chegou a ser transferido para o local. Com isso, o estabelecimento não realizou a entrega do pedido. A PM foi até o local da entrega, mas não encontrou nada.

No dia seguinte, já na terça-feira (1º/4), outra pizzaria denunciou o mesmo golpe, onde o pedido era feito e um comprovante de pagamento falso era enviado ao estabelecimento. Porém, dessa vez a pizza tinha sido entregue. Com isso, um entregador do local ajudou uma guarnição do 42º Batalhão a identificar o suspeito.

Após buscas, a PM conseguiu encontrar Raydlougas. Ainda conforme as autoridades, ele confessou ter realizado os pedidos e enviado comprovantes de PIX falsos, que eram criados por um aplicativo de celular. O suspeito foi levado até a delegacia, junto com as vítimas.

Na manhã desta quarta-feira (2/4), a Polícia Civil informou em nota que o suspeito “foi apresentado pela Polícia Militar à delegacia de São Miguel do Guamá, onde foi preso em flagrante por estelionato”. De acordo com a PC, o investigado continua preso e aguarda por audiência de custódia. As vítimas também foram conduzidas à delegacia para prestar depoimento.